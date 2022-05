Divario scolastico in Italia | più istruiti uguale più occupati | ma tra Nord e Sud le cose cambiano

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 19 maggio 2022) Regione che vai, istruzione che trovi. E spesso non è una bella notizia. Soprattutto perché nel nostro Paese le differenze ed i divari territoriali sono spesso molto marcati, anche in un settore delicatissimo come quello dell’istruzione, soprattutto se lo consideriamo dal punto di vista dell’occupazione. È noto infatti che un basso livello di istruzione rende ‘più deboli’, e maggiormente soggetti alla disoccupazione o alla precarizzazione, in momenti di crisi, come quello che siamo attraversando. Del resto, già all’epoca della crisi cosiddetta “dei mutui subprime”, nel 2008, le analisi Ocse avevano dimostrato chiaramente come fossero soprattutto le persone meno scolarizzate a soffrire. In un mondo del lavoro che richiede competenze sempre più elevate, il livello di istruzione infatti è spesso uno degli elementi che contribuisce maggiormente a determinare la stabilità economica delle ...