Da oggi in libreria “Domani e per sempre”, il romanzo di Ermal Meta (Di giovedì 19 maggio 2022) oggi, giovedì 19 maggio, esce Domani e per sempre(La nave di Teseo, collana Oceani, pp. 554, 20 euro), il romanzo d’esordio di Ermal Meta: uno straordinario romanzo di formazione, in cui Ermal racconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento, un’anima sensibile catapultata in mondi lontani. Sono inoltre già stati opzionati i diritti cinematografici da Carlo degli Esposti – Palomar per una serie televisiva. Trama del romanzo Domani e per sempre di Ermal Meta È l’inverno del 1943: nell’Europa scossa dalla Seconda guerra mondiale, l’Albania subisce senza piegarsi l’occupazione tedesca.Nel piccolo villaggio di Rragam, nel nord del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022), giovedì 19 maggio, escee per(La nave di Teseo, collana Oceani, pp. 554, 20 euro), ild’esordio di: uno straordinariodi formazione, in cuiracconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento, un’anima sensibile catapultata in mondi lontani. Sono inoltre già stati opzionati i diritti cinematografici da Carlo degli Esposti – Palomar per una serie televisiva. Trama dele perdiÈ l’inverno del 1943: nell’Europa scossa dalla Seconda guerra mondiale, l’Albania subisce senza piegarsi l’occupazione tedesca.Nel piccolo villaggio di Rragam, nel nord del ...

Advertising

Dalida93715469 : RT @DRigiani: Ebbene Agata ci tiene a informarvi che da oggi 'Il Tullio e l'eolao piú stranissimo di tutto il Canton Ticino' è finalmente i… - terry_mian : RT @lanavediteseoed: «Sei mesi di ricerche per costruire la storia di Kajan, bambino di 7 anni che incontriamo nell'inverno del 1943 a Rrag… - Elliotedizioni : «Un romanzo femminista che avrebbe potuto scrivere la sorella di Sofocle» The Irish Times È in libreria “Lo specchi… - GiuseppeLupo8 : RT @LuciaLibri: 'Corti era una professionista empatica, altruista, entusiasta, che amava tramandare la professione ai nuovi talenti'. Paola… - laviniamainardi : RT @CortinaEditore: La mente fenomenologica di Gallagher e Zahavi, da oggi la nuova edizione in libreria ?? -