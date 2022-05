Covid oggi Toscana, 1.849 contagi e 7 morti: bollettino 19 maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 1.849 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 19 maggio, che portano il totale a 1.137.293 dall’inizio dell’emergenza. Secondo il bollettino con i dati Covid della Regione, i nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.091.728 (96% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.449 tamponi molecolari e 11.866 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 2.920 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 35.538, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 401 (3 in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Insono 1.849 i nuovida coronavirus rilevati, 19, che portano il totale a 1.137.293 dall’inizio dell’emergenza. Secondo ilcon i datidella Regione, i nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.091.728 (96% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.449 tamponi molecolari e 11.866 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 2.920 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono35.538, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 401 (3 in ...

