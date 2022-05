Confermato primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia (Di giovedì 19 maggio 2022) – E’ stato Confermato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia. Si tratta di un uomo rientrato dalle isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso e attualmente è monitorato in isolamento allo Spallanzani a Roma. Le sue condizioni generali sono buone. Il virus delle scimmie (monkeypox) è stato identificato con tecniche molecolari e sequenziamento genico e attualmente sono in corso indagini epidemiologiche e di tracciamento di eventuali contatti. Ad oggi, sono stati registrati 66 casi di vaiolo delle scimmie in cinque paesi, i numeri più alti sono in Portogallo, Regno Unito e Spagna, con 23 casi sospetti analizzati a Madrid. Una sola segnalazione dagli Stati Uniti, dove ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) – E’ statoildiin. Si tratta di un uomo rientrato dalle isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso e attualmente è monitorato in isolamento allo Spallanzani a Roma. Le sue condizioni generali sono buone. Il virus(monkeypox) è stato identificato con tecniche molecolari e sequenziamento genico e attualmente sono in corso indagini epidemiologiche e di tracciamento di eventuali contatti. Ad oggi, sono stati registrati 66 casi diin cinque paesi, i numeri più alti sono in Portogallo, Regno Unito e Spagna, con 23 casi sospetti analizzati a Madrid. Una sola segnalazione dagli Stati Uniti, dove ...

