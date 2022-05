Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano l’Olimpico per il gender reveal party: ‘È un maschietto’ (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Femmina o maschio? Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, per rivelare il sesso del primogenito, hanno scelto una location speciale. E anche apparentemente molto strana, per questo tipo di annunci: lo stadio Olimpico. Sì, avete capito bene: la coppia ha affittato l’impianto ieri sera, mercoledì 18 maggio, che sabato ospiterà l’ultima partita in casa della Lazio contro il Verona. Così la sala dentro la tribuna Montemario, che durante le partite accoglie il servizio ristorante, si colora di celeste e rosa, con dolcetti, palloncini e anche due giganti pupazzi che accolgono i tanti ospiti invitato al party. E poi c’è il pallone e una porta. Zaccagni fa gol e sui maxi-schermi appare la scritta ‘it’s a boy’. È un maschietto. Pioggia di coriandoli azzurri, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Femmina o maschio?, per rivelare il sesso del primogenito, hanno scelto una location speciale. E anche apparentemente molto strana, per questo tipo di annunci: lo stadio Olimpico. Sì, avete capito bene: la coppia ha affittato l’impianto ieri sera, mercoledì 18 maggio, che sabato ospiterà l’ultima partita in casa della Lazio contro il Verona. Così la sala dentro la tribuna Montemario, che durante le partite accoglie il servizio ristorante, si colora di celeste e rosa, con dolcetti, palloncini e anche due giganti pupazzi che accolgono i tanti ospiti invitato al. E poi c’è il pallone e una porta.fa gol e sui maxi-schermi appare la scritta ‘it’s a boy’. È un maschietto. Pioggia di coriandoli azzurri, ...

anteprima24 : ** Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano l'Olimpico per il gender reveal party: 'È un maschietto' **… - giulio_galli : RT @Mmaisia: A rischio di sembrare snob, confesso che non sapevo che Chiara #Nasti fosse incinta né che lo fosse di Mattia #Zaccagni e il f… - JoieDanie : RT @palloncinx: tra l’altro chiara nasti fece una linea simile e disse che giulia l’aveva copiata, tutti le andarono contro perché il ragio… - M4R74L : RT @_userv: Mi ricordate da quale città viene Chiara Nasti? - M4R74L : RT @dinosmaur0: scusate , ma come è possibile che lasciano un bambino in mano a Chiara Nasti, però a due uomini non sia mai. Mah -