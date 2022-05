Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni affittano lo Stadio Olimpico per annunciare il sesso del figlio (Di giovedì 19 maggio 2022) Fiocco azzurro per il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e l’influencer Chiara Nasti. La coppia, per svelare il sesso del primogenito, ha fatto le cose in grande, affittando l’intero Stadio Olimpico di Roma per la festa del gender reveal. Con un video postato sull’account Instagram della Nasti, si vede un felicissimo Zaccagni calciare in porta proprio sotto la Curva Nord, popolata solitamente dai suoi tifosi. Un tabellone ha, quindi, rivelato: “It’s a boy”, con una cascata di coriandoli azzurri su tutti i presenti al party. La festa è poi continuata nel privè dello Stadio. La lieta novella era stata comunicata dal calciatore direttamente sul campo, quando, dopo un gol, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Fiocco azzurro per ildella Lazioe l’influencer. La coppia, per svelare ildel primogenito, ha fatto le cose in grande, affittando l’interodi Roma per la festa del gender reveal. Con un video postato sull’account Instagram della, si vede un felicissimocalciare in porta proprio sotto la Curva Nord, popolata solitamente dai suoi tifosi. Un tabellone ha, quindi, rivelato: “It’s a boy”, con una cascata di coriandoli azzurri su tutti i presenti al party. La festa è poi continuata nel privè dello. La lieta novella era stata comunicata daldirettamente sul campo, quando, dopo un gol, aveva ...

grogu_little : Ma Chiara Nasti lo sa che nel momento in cui rende pubblica una cosa del genere la gente può commentare ? Mi chiedo… - marcopicci_22 : Ma chi cazzo è Chiara Nasti? - AQUIL0NI : ma esattamente perché seguite chiara nasti? - Ale7_23 : RT @Ro_blonde: Chiara Nasti e il compagno affittano l’intero Olimpico per svelare il sesso del bambino… è proprio vero che i soldi non fann… - _Cchiara14 : RT @atrotnoc: chiara nasti è l’emblema di quanta gente stupida rendiamo famosa -