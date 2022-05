(Di giovedì 19 maggio 2022), un incontro davvero prestigioso per la loro secondogenita. La, infatti, ha conosciuto per la prima volta una regina della moda come...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah'. Lo ha dett… - RaiNews : 'Se venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel c… - myrtamerlino : Liliana #Segre invita Chiara #Ferragni al Memoriale della #Shoah perché capisce a quanti ragazzi possa arrivare il… - andreastoolbox : Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria incontra zia Donatella: «Una dolcezza infinita» - infoitinterno : Chiara Ferragni invitata da Liliana Segre e risponde Fedez: “Io spero che …” -

la Repubblica

Per i tanti che si chiedono dove fosseroe l'altro bambino, Leone, sappiamo che la giovane imprenditrice digitale era impegnata per lavoro - sul suo profilo Instagram è lei stessa che ...Liliana Segre si appella a, affinché usi il suo potere di influencer per sensibilizzare i più giovani al ricordo della Shoah. Un'iniziativa che fa discutere e spacca in due la rete, desiderosa di figure più ... Ferragni è meglio di Cartier Bresson. Anche per Putin siamo “maccheroni" «Sarei felice di invitare la senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito», sono le parole del musicista La senatrice a vita Liliana Segre ha ...Chiara Ferragni e Fedez, un incontro davvero prestigioso per la loro secondogenita Vittoria. La piccola, infatti, ha conosciuto per la prima volta una regina della moda come Donatella Versace.