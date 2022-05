Carfagna | ”adottare metodo Pnrr anche per Fsc”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – ”L’obiettivo che stiamo provando a raggiungere è fare sempre più dell’Fondo sviluppo e coesione (Fsc) uno strumento ordinario che, in prospettiva, adotti il ‘’ come modalità permanente di programmazione e attuazione di interventi per la coesione territoriale e la riduzione dei divari economici e sociali tra le aree del Paese. E’ un obiettivo ambizioso ma quanto mai necessario”. Lo sottolinea il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara, in occasione di un’audizione alle Commissioni riunite di Camera e Senato, sulle risorse per il Fondo sviluppo e coesione. ”I miei uffici sono al lavoro per costruire un nuovo schema normativo che mutui per l’Fsc le buone pratiche dei fondi strutturali e del: per ogni Psc saranno monitorati gli stati di avanzamento finanziari, i ...