Canottaggio | chi era il campione Piero Carletto morto per un tumore

È stato bronzo ai Mondiali di Copenaghen del 1987 Si è spento Piero Carletto ex campione italiano di Canottaggio. A portarlo via un tumore che ha spezzato la sua vita lasciando soli i due figli. Carletto si è spento un anno dopo la moglie, Lara colpita anche lei da tumore. Un pensiero va così ai figli di 23 e 19 anni. Nato a Padova, classe 1963 è stato campione in singolo Junior e ha partecipato anche a tre campionati del mondo assoluti, tra cui Copenaghen '87, ottenendo bronzo nella categoria otto fuoriscalmo. Nello stesso anno partecipò alle Universiadi di Zagabria, vincendo la medaglia d'oro nella stessa categoria. Ha gareggiato per la squadra azzurra dal 1981 al 1990.

