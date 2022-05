Bang Bang Baby, il trailer e la data di uscita della seconda parte rimandata (Di giovedì 19 maggio 2022) L'abbiamo definita "il primo capolavoro italiano di Prime Video", e in effetti il pubblico sta premiando la qualità di... Leggi su europa.today (Di giovedì 19 maggio 2022) L'abbiamo definita "il primo capolavoro italiano di Prime Video", e in effetti il pubblico sta premiando la qualità di...

Advertising

PaoloSutera : Una campagna pubblicitaria che per settimane ha annunciato la seconda parte degli episodi in uscita oggi andata in… - ReiHino89 : RT @4_muses: #CinemaESerieTv: #BangBangBaby La prima parte di Bang Bang Baby ci ha convinte in pieno, non vediamo l'ora di completare la v… - slamatwin : @Bang_Garr @swapleonicorn tg: slaacityx - 4_muses : #CinemaESerieTv: #BangBangBaby La prima parte di Bang Bang Baby ci ha convinte in pieno, non vediamo l'ora di comp… - milowinx : @Bang_Garr @swapleonicorn Done Tg milo -