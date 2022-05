Vincenza | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Come la controparte maschile Vincenzo, anche Vincnza deriva dal latino Vincentia, femminile di Vincentius, e ha ildi “vincente”, “che vince”, “che conquista”, pertanto analogo ai nomi Vittoria, Niceta e Sanjay. È unche poteva essere considerato decisamente più popolare fino a qualche anno fa, mentre adesso la sua diffusione pare essere nettamente in calo: nel 1999 sono state 222 le neonate chiamate in questo modo, scese ad appena 24 nel 2020. C’è talvolta poca chiarezza sul giorno in cui si festeggia l’onomastico: il 18 maggio si celebra infatti santaGerosa, cofondatrice (insieme a Bartolomea Capitanio) delle Suore di Maria Bambina, ma solo la Congregazione delle Suore di Maria Bambina e le diocesi di Brescia, Bergamo e Milano la festeggiano in questo giorno, mentre la festa liturgica è il 28 giugno. Ci ...