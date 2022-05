Una nuova serie per l’estate di Rai 1: La fortuna prossimamente in prime time (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chi si sintonizza spesso sui canali Rai in questi giorni avrà certamente notato un nuovo promo. E’ quello di una serie tv che sta per sbarcare in prime time sulla rete ammiraglia Rai. La fortuna è questo il titolo della serie che andrà in onda prossimamente in prima serata. Non c’è ancora una data ma immaginiamo che debutterà nelle prossime settimane, visto che è già in onda il promo. La fortuna è la prima serie tv diretta dal regista cileno, naturalizzato spagnolo, Alejandro Amenabar . La serie composta da 6 episodi, vede protagonista l’attore di origini italiane Stanley Tucci, accanto a lui Clarke Peters. “Sarà programmata dopo l’estate ed è ancora in via di definizione se su Rai 1 o Rai 2, forse le sei puntate in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chi si sintonizza spesso sui canali Rai in questi giorni avrà certamente notato un nuovo promo. E’ quello di unatv che sta per sbarcare insulla rete ammiraglia Rai. Laè questo il titolo dellache andrà in ondain prima serata. Non c’è ancora una data ma immaginiamo che debutterà nelle prossime settimane, visto che è già in onda il promo. Laè la primatv diretta dal regista cileno, naturalizzato spagnolo, Alejandro Amenabar . Lacomposta da 6 episodi, vede protagonista l’attore di origini italiane Stanley Tucci, accanto a lui Clarke Peters. “Sarà programmata dopoed è ancora in via di definizione se su Rai 1 o Rai 2, forse le sei puntate in ...

