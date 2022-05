(Di mercoledì 18 maggio 2022) ... Eleonora Era, Edoardo Romagnoli e Zhao Xinci (Convitto Cicognini) WHO IS IT? Startup per il ritorno alla socialità di Giulia Bartoletti, Chiara Ciolini, Dafne Lazzarelli e Luisa Orioli (Dagomari) ...

LA NAZIONE

La fantasia dei giovani si scatena nelle idee di impresa che si contenderanno domani il2022 di Prato . In gara ci sono team di giovanissimi futuri imprenditori, ancora studenti di 16 - 18 ...I vincitori del2022 Pistoia: Thoma, Jacopo, Michele e Leonardo Si chiamano Thomas Ferreira, Jacopo Landucci, Michele Santucci e Leonardo Ulivi , hanno tra i 17 e i 18 anni , ancora studenti all'istituto ... Trofeo Eye: in gara le idee degli imprenditori pratesi del futuro Studenti di 16-18 anni si sfidano domani a Confindustria Prato per vincere il Trofeo EYE di Artes e continuare il cammino verso la loro start up. In palio anche borse di studio e altri premi ...