Spalletti: «Nostri giocatori ambiti sul mercato, ma voglio una squadra forte» (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. GESTIONE NUOVA STAGIONE – «In estate va messa un pochino di forza e resistenza, si lavora poi sulla qualità e sulle ricerche per mettere a posto il motore del calciatore. Questo motore ha bisogno settimanalmente di avere dei richiami, per cui non cambierà niente, si analizzeranno le gare di volta in volta e le condizioni dei singoli». OBIETTIVO RITIRO – «Il tentativo che verrà fatto è organizzare una squadra forte. Ci sarà il mercato e qualcuno sarà interessato a portarci via qualche calciatore, quindi bisogna allestire una squadra che può ambire a posizioni di classifica importanti. Si vedrà cosa ci mette davanti il mercato, rimarrò sempre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Napoli Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. GESTIONE NUOVA STAGIONE – «In estate va messa un pochino di forza e resistenza, si lavora poi sulla qualità e sulle ricerche per mettere a posto il motore del calciatore. Questo motore ha bisogno settimanalmente di avere dei richiami, per cui non cambierà niente, si analizzeranno le gare di volta in volta e le condizioni dei singoli». OBIETTIVO RITIRO – «Il tentativo che verrà fatto è organizzare una. Ci sarà ile qualcuno sarà interessato a portarci via qualche calciatore, quindi bisogna allestire unache può ambire a posizioni di classifica importanti. Si vedrà cosa ci mette davanti il, rimarrò sempre ...

