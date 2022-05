Advertising

blogtivvu : Signorini commenta la rottura di Manuel e Lulù e la presenza (assidua) di Franco Bortuzzo -

Blog Tivvù

... il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso. I lavori ... diretto da Riccardo Signoretti, l'attoreper la prima volta le voci sul 'Grande Fratello ...... anche alla luce dell'indiscrezione secondo cui Alfonsointenderebbe mettersi in ... Non a caso, la fontecosì il possibile ingaggio di Cristiano e Amanda al Gf vip 7: 'Una voce che se ... Signorini commenta la rottura di Manuel e Lulù e la presenza di Franco “La fama bisogna imparare a gestirla”. Titola così la lettera al direttore di Chi Magazine che una lettrice ha scritto ad Alfonso Signorini parlando della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù ...La loro avventura sulle poltrone rosse accanto ad Alfonso Signorini non è iniziata nel migliore dei ... Quando Superguida TV le ha chiesto di commentare l’addio della Bruganelli al GF Vip, Adriana ha ...