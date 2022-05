Sapienza apre porta a studiosi provenienti da zone di guerra

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma – Laaccoglierà da giugno 25 visiting professordai paesi coinvolti nel conflitto ucraino (21 docenti ucraini e 4 docenti dissidenti della Federazione russa). Si tratta di 17 donne e di 8 uomini che saranno ospitati, in base alle discipline di afferenza, presso le Facoltà di Lettere e filosofia, Scienze Matematiche fisiche e naturali, Medicina e odontoiatria, Farmacia e medicina, Medicina e psicologia, Ingegneria civile e industriale, Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica e Giurisprudenza. Glisaranno ospitati grazie a uno stanziamento straordinario per un valore complessivo di 300.000 euro. L’iniziativa è stata avviata grazie a un bando deliberato dal Cda dell’Ateneo nel mese di marzo che prevedeva il finanziamento di visite per attività di ricerca e/o didattica da parte di docenti ...

