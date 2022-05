Rai, richiamo per il direttore del Tg2 Sangiuliano per il suo intervento dal palco di Fratelli d’Italia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano ha ricevuto un richiamo dalla Rai dopo la sua partecipazione alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, il 29 aprile, a Milano. Il suo intervento dal palco aveva provocato polemiche politiche e spinto l’azienda della tv pubblica ad avviare accertamenti. Già nell’ultima audizione in Commissione di Vigilanza l’amministratore delegato Carlo Fuortes aveva precisato che il direttore del Tg2, in base alla policy Rai, aveva chiesto di partecipare in qualità di moderatore ad un dibattito, ma poi era emerso che si trattava di un intervento sul palco. Della vicenda era stata investita per competenza la Direzione Risorse Umane e Organizzazione. Da qui – come emerge dalla risposta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ildel Tg2 Gennaroha ricevuto undalla Rai dopo la sua partecipazione alla conferenza programmatica di, il 29 aprile, a Milano. Il suodalaveva provocato polemiche politiche e spinto l’azienda della tv pubblica ad avviare accertamenti. Già nell’ultima audizione in Commissione di Vigilanza l’amministratore delegato Carlo Fuortes aveva precisato che ildel Tg2, in base alla policy Rai, aveva chiesto di partecipare in qualità di moderatore ad un dibattito, ma poi era emerso che si trattava di unsul. Della vicenda era stata investita per competenza la Direzione Risorse Umane e Organizzazione. Da qui – come emerge dalla risposta ...

