Paolo Ciavarro, quanto guadagna per partecipare a Forum? L'indiscrezione

quanto prende Paolo Ciavarro per partecipare a Forum? Il ragazzo è ospite fisso della trasmissione. È un personaggio molto amato dal pubblico: è conosciuto grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia e Gabriele

Nel reality show, Paolo si è innamorato di Clizia Incorvaia. Oggi stanno ancora insieme nonostante non molti credevano nel loro amore. I due hanno anche coronato il sogno di diventare genitori, lei per la seconda volta. Il loro figlio Gabriele è nato lo scorso 19 febbraio. La coppia è stata ospite a "Verissimo" e i due hanno raccontato del loro amore il figlio. "Ogni volta che esco di casa, Gabriele mi manca da morire, anche adesso. Non pensavo si potesse provare un amore così immenso, non pensavo ...

