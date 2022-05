"Operazione speciale fallita". E Putin sospende i negoziati: cosa succede nella trattativa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stop ai negoziati e accuse reciproche. Mosca e Kiev confermano entrambe che le interlocuzioni per giungere a un accordo sono su un binario morto. "L'Ucraina si è ritirata dal processo negoziale in corso", spiega in viceministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko. Una notizia confermata a stretto giro dal capo dei negoziatori di Kiev, Mikhaylo Podolyak. E qualora i negoziati dovessero riprendere "il moderatore potrebbe essere il presidente Zelensky", precisa. Ma gli ucraini, visto anche l'andamento del conflitto sul campo, hanno le idee chiare. "Non daremo nulla per salvare la faccia di Putin: la società ha già pagato un prezzo enorme", spiegano. Parole che, secondo Mosca, non sono frutto di ragionamenti indipendenti. Secondo il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, infatti a guidare il gruppo negoziale ucraino da dietro le quinte ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stop aie accuse reciproche. Mosca e Kiev confermano entrambe che le interlocuzioni per giungere a un accordo sono su un binario morto. "L'Ucraina si è ritirata dal processo negoziale in corso", spiega in viceministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko. Una notizia confermata a stretto giro dal capo dei negoziatori di Kiev, Mikhaylo Podolyak. E qualora idovessero riprendere "il moderatore potrebbe essere il presidente Zelensky", precisa. Ma gli ucraini, visto anche l'andamento del conflitto sul campo, hanno le idee chiare. "Non daremo nulla per salvare la faccia di: la società ha già pagato un prezzo enorme", spiegano. Parole che, secondo Mosca, non sono frutto di ragionamenti indipendenti. Secondo il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, infatti a guidare il gruppo negoziale ucraino da dietro le quinte ...

