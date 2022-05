Maxi esercitazione Nato in Sardegna: ecco “Mare Aperto 2022” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la passata edizione, effettuata a ottobre dello scorso anno, la Marina Militare ripropone l’esercitazione navale più imponente che si tiene nel Mediterraneo: Mare Aperto. Queste manovre aeronavali e anfibie sono ormai una costante per la nostra Squadra Navale, venendo effettuate annualmente almeno dal 2003, con una pausa forzata, effettuata nel 2020, dovuta esclusivamente alla InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la passata edizione, effettuata a ottobre dello scorso anno, la Marina Militare ripropone l’navale più imponente che si tiene nel Mediterraneo:. Queste manovre aeronavali e anfibie sono ormai una costante per la nostra Squadra Navale, venendo effettuate annualmente almeno dal 2003, con una pausa forzata, effettuata nel 2020, dovuta esclusivamente alla InsideOver.

