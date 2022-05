(Di mercoledì 18 maggio 2022) Atletica La stella paralimpica bergamasca si è imposta mercoledì 18 maggio nel Memorial Ottolia davanti alla campionessa di Tokyo. Sfortunato Hassane Fofana, costretto al ritiro nei 110 ostacoli. Jacobsnei 100 ma non brilla.

Advertising

jminne23 : RT @ZicaEliana: Su @abilitychannel la recensione di Martina Caironi sul Film TV #AMusoDuro con @insinnaflavio: - Rosa2000blue : RT @ZicaEliana: Su @abilitychannel la recensione di Martina Caironi sul Film TV #AMusoDuro con @insinnaflavio: - insinnaflavio : RT @ZicaEliana: Su @abilitychannel la recensione di Martina Caironi sul Film TV #AMusoDuro con @insinnaflavio: - infoitsport : Martina Caironi formato super: vince i 100 a Savona battendo la regina Sabatini - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: Su @abilitychannel la recensione di Martina Caironi sul Film TV #AMusoDuro con @insinnaflavio: -

torna a ruggire. Mercoledì 18 maggio, nel Memorial Giulio Ottolia a Savona, la stella paralimpica bergamasca delle Fiamme Gialle è tornata a imporsi nei 100 metri T63 battendo la ...Savona. L'undicesima edizione del Meeting di Savona si è aperta coi 100 metri paralimpici femminili. Cinque le atlete in gara, con il terzetto delle azzurre medagliate a Tokyo che non ha deluso le ...Atletica paralimpica: Caironi torna a vincere nei 100, Sabatini seconda al meeting di Savona - La Torre 1905 - ...Il Meeting internazionale Città di Savona va sempre a 100 all’ora. L’11esima edizione della rassegna atletica internazionale in memoria di Giulio Ottolia applaude, tra i tanti formidabili risultati, d ...