L’appello di Fabio Ridolfi | «Gentile Stato italiano | aiutami a morire»

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Attraverso l'Associazione Luca Coscioni il 46enne marchigiano, da 18 anni è immobilizzato, chiede il suicidio assistito. Il suo sarebbe il terzo caso in Italia dopo la sentenza per Dj Fabo

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibi… - Fremondoweb : L’appello di Fabio, immobilizzato da 18 anni: “Lo Stato mi aiuti a morire” #18maggio #Noticias #notizie - CosenzaChannel : Eutanasia, l'appello di Fabio: «Stato italiano aiutami a morire» - lucio_funk : RT @Tg3web: 'Gentile stato italiano, aiutami a morire'. È l'accorato appello di Fabio, immobilizzato da 18 anni, che si è rivolto all'assoc… - stopbiocidioce : RT @Tg3web: 'Gentile stato italiano, aiutami a morire'. È l'accorato appello di Fabio, immobilizzato da 18 anni, che si è rivolto all'assoc… -

Dovrà succedere in autonomia, senza'intervento di nessun medico. Antonio invece resta in attesa. La storia diRidolfistava per compiere 28 anni, nel 2004, quando una domenica sera ha ...E' la disperata richiesta diRidolfi , 46enne di Fermignano,... Una condizione irreversibile - spiega'Associazione Luca ...- spiega'Associazione Luca Coscioni diffondendo il video -...