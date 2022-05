La proposta di una terza convenzione non può essere una soluzione per l’Europa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Durante i settanta anni del processo di integrazione europea – dal trattato della Ceca nel 1952 alle raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell’Europa nel 2022 – sono state tentate varie strade per creare la federazione europea che fu considerata da Jean Monnet come la finalità del metodo comunitario. L’Unione europea, così come è governata dal 2009 con le regole del Trattato di Lisbona, è ancora oggi una organizzazione sui generis in cui convivono l’europeismo dei padri fondatori, il confederalismo di chi crede dentro e fuori l’Unione all’Europa delle tante patrie, e il federalismo pragmatico degli autori del Manifesto di Ventotene che avevano collocato il loro pensiero e la loro azione politica al di fuori sia delle ideologie fumose del federalismo del diciannovesimo secolo che del federalismo ideale fra le due guerre mondiali. Mentre il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Durante i settanta anni del processo di integrazione europea – dal trattato della Ceca nel 1952 alle raccomandazioni della Conferenza sul futuro delnel 2022 – sono state tentate varie strade per creare la federazione europea che fu considerata da Jean Monnet come la finalità del metodo comunitario. L’Unione europea, così come è governata dal 2009 con le regole del Trattato di Lisbona, è ancora oggi una organizzazione sui generis in cui convivono l’europeismo dei padri fondatori, il confederalismo di chi crede dentro e fuori l’Unione aldelle tante patrie, e il federalismo pragmatico degli autori del Manifesto di Ventotene che avevano collocato il loro pensiero e la loro azione politica al di fuori sia delle ideologie fumose del federalismo del diciannovesimo secolo che del federalismo ideale fra le due guerre mondiali. Mentre il ...

