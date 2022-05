La consacrazione di Luka Doncic

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’eliminazione dei Phoenix Suns per mano dei Dallas Mavericks è stata finora la caduta più rumorosa in questi playoff dell'Nba, al pari dello sweep rifilato dai Celtics ai Nets nel primo turno. I vice-campioni, dopo aver dominato in modo incontrastato la Regular season, sono infatti capitolati contro un team che sulla carta sembrava meno attrezzato e sicuramente meno esperto, guidato da un 23enne,, che fino a due settimane fa non aveva mai vinto una serie ai playoff. Le speranze di titolo della franchigia dell’Arizona sono evaporate con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite della serie, con cui è stato dilapidato il vantaggio iniziale di 2-0 e vanificato il fattore-campo guadagnato con fatica (e 64 vittorie) in stagione regolare. Alla fine, i Suns si sono arresi proprio tra le mura di casa, incassando una sconfitta netta: ...

... le reazioni NBA Non tremaDoncic in gara - 7 contro Phoenix e travolge i Suns in un primo ...solo - tutti senza parole sui social di fronte alla dimostrazione di forza e definitiva...Non tremaDoncic in gara - 7 contro Phoenix e travolge i Suns in un primo tempo in cui segna 27 punti - ...senza parole sui social di fronte alla dimostrazione di forza e definitiva... Playoff NBA, Luka Doncic clamoroso contro Phoenix in gara-7: le reazioni del mondo NBA Per Booker ed Ayton - reduci dalla consacrazione nel debutto ai massimi livelli ... Chi di sicuro in questi playoff non è alla sua ultima occasione, invece, è Luka Doncic. Al centro di una squadra ...Il talento sloveno, a soli 23 anni, è ormai pronto a raccogliere l’eredità dei più grandi. L’NBA è ai piedi di Luka Doncic: “Più contano le partite, più gioca meglio” Luka Doncic continua a stupire ol ...