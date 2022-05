Joaquin | colpo di scena sul futuro

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nessun ritiro,continuerà a giocare. Come dichiarato da Angel Haro, presidente del Betis, "ha deciso di rimanere,...

Advertising

ItalBetis : @tjcope 51' Si lamenta Alex Moreno dopo un calcio nel laterale, vicino alla linea di gol. Calcia un cross Fekir, co… -

Goal.com

Chi cerca ildi coda al termine di un'annata complicata a livello personale, finora condita ... L'identikit porta dritti aCorrea, per cui i nerazzurri hanno deciso di versare 31 milioni ...Ho dato tutto neldi reni, un fondamentale che curo molto negli allenamenti dietro scooter ... Inoltre sono stato al bus della Movistar per congratularmi con JosèRojas che ieri sera è ... Da Joaquin a Joaquin: il Betis vince la Coppa del Re dopo 17 anni Il Napoli sta studiando le strategie per il dopo Insigne e sogna un super colpo di mercato dall'Inter: suggestione Sanchez ...L'azzurro reagisce e si riscatta, guadagnando 14 posizioni: ora è 47°. Il colombiano è ancora primo davanti a Spieth ...