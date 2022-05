“Il prossimo anno ad Amici”. Lorella Cuccarini se lo lascia scappare a pochi giorni dalla finale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lorella Cuccarini ad Amici anche in futuro? Questa domanda sta già circolando con una certa insistenza in queste ore, pochi giorni dopo il successo di Luigi Strangis nell’edizione numero 21. L’insegnante di canto ha deciso di rispondere ai suoi follower sul social network Instagram e ovviamente gli utenti le hanno posto tantissime domande. Tra queste ne è spuntata una inerente l’anno prossimo. Infatti, c’è chi le ha chiesto se continuerà ad essere una delle maestre nell’edizione 22 del talent show. Ma Lorella Cuccarini nel dopo Amici si è soffermata anche sul vincitore. Lei ha così risposto alla domanda: “Cosa pensi di Serena?”. Parole che hanno sorpreso tutti: “Penso abbia fatto un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)adanche in futuro? Questa domanda sta già circolando con una certa insistenza in queste ore,dopo il successo di Luigi Strangis nell’edizione numero 21. L’insegnante di canto ha deciso di rispondere ai suoi follower sul social network Instagram e ovviamente gli utenti le hposto tantissime domande. Tra queste ne è spuntata una inerente l’. Infatti, c’è chi le ha chiesto se continuerà ad essere una delle maestre nell’edizione 22 del talent show. Manel doposi è soffermata anche sul vincitore. Lei ha così risposto alla domanda: “Cosa pensi di Serena?”. Parole che hsorpreso tutti: “Penso abbia fatto un ...

