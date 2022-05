Il Paradiso delle signore chiude nel 2023? la decisione della Rai (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brutte notizie per i fan de Il Paradiso delle signore, i quali potrebbero dover dire addio per sempre alla loro soap preferita. Stando ad un'indiscrezione di una fonte anonima riportata dal settimanale Nuovo tv, la serie che va in onda tutti i pomeriggi su Rai Uno, potrebbe chiudere i battenti per sempre e a quanto pare tutto dipenderà dagli ascolti che registrerà la serie spagnola Sei sorelle. Il Paradiso delle signore chiude? L'indiscrezione Il Paradiso delle signore è una delle serie tv più amate degli ultimi anni, ma purtroppo per i fan c'è una brutta notizia. Lo sceneggiato, le cui riprese della settima stagione inizieranno a breve, potrebbe ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brutte notizie per i fan de Il, i quali potrebbero dover dire addio per sempre alla loro soap preferita. Stando ad un'indiscrezione di una fonte anonima riportata dal settimanale Nuovo tv, la serie che va in onda tutti i pomeriggi su Rai Uno, potrebbere i battenti per sempre e a quanto pare tutto dipenderà dagli ascolti che registrerà la serie spagnola Sei sorelle. Il? L'indiscrezione Ilè unaserie tv più amate degli ultimi anni, ma purtroppo per i fan c'è una brutta notizia. Lo sceneggiato, le cui ripresesettima stagione inizieranno a breve, potrebbe ...

