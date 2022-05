Il coming out di Jake Daniels è quello che serve al calcio per uscire dalle caverne (Di mercoledì 18 maggio 2022) The long and winding road è arrivata a Blackpool, città inglese con squadra omonima che ora gioca in Championship, la serie B britannica. È stata davvero una strada impervia, sfinente, pericolosa ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Jake Daniels, giovanissimo e promettente attaccante di soli 17 anni, vero talento, non ne poteva più. Di raccontare fandonie a tutti, di inventarsi una fidanzata e semplicemente di aver paura di esprimere se stesso. E in un’intervista a Sky Sport Uk, all’interno dello spogliatoio simbolicamente vuoto ma con le maglie arancioni del Blackpool appese, ha detto al giornalista che aveva di fronte, che sì, era gay ed era venuto il momento di dirlo. Una bomba nel calcio mondiale, quello che vede i giocatori in campo con centinaia di migliaia di spettatori che seguono la partita e che sono pronti a ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 18 maggio 2022) The long and winding road è arrivata a Blackpool, città inglese con squadra omonima che ora gioca in Championship, la serie B britannica. È stata davvero una strada impervia, sfinente, pericolosa ma alla fine ce l’abbiamo fatta., giovanissimo e promettente attaccante di soli 17 anni, vero talento, non ne poteva più. Di raccontare fandonie a tutti, di inventarsi una fidanzata e semplicemente di aver paura di esprimere se stesso. E in un’intervista a Sky Sport Uk, all’interno dello spogliatoio simbolicamente vuoto ma con le maglie arancioni del Blackpool appese, ha detto al giornalista che aveva di fronte, che sì, era gay ed era venuto il momento di dirlo. Una bomba nelmondiale,che vede i giocatori in campo con centinaia di migliaia di spettatori che seguono la partita e che sono pronti a ...

