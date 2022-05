Ibrahimovic | Trevisani | “Ha sempre avuto fiducia in Leao | non è un caso che sia arrivato dopo il 5-0 di Bergamo”

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– Riccardo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di MilanNews.it, parlando di Zlatan. Ecco quanto affermato. “Ibra arrivail 5-0 contro l’Atalanta, non è un. Inizialmente venne vista come una mossa della disperazione, così non è stato. Ricordo bene quel Milan-Sampdoria che fu la sua prima partita in rossonero. Passava la palla solo ae questa cosa è indicativa. Nel “ego” divoleva dire che soloera meritevole della sua, mi rimase impresso e da lì cambiai opinione anche sulle potenzialità di”. Peri meriti di Ibra per l’eventuale vittoria dello Scudetto: ...

MN - Trevisani su Ibra: "Fin da subito si è visto che Leao era meritevole della sua fiducia" Il noto telecronista sportivo Riccardo Trevisani è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. In particolare, il giornalista ha detto la sua sull'apporto ...Riccardo Trevisani ha rilasciato un'intervista sul periodo del Milan e sulla possibile conquista dello scudetto.