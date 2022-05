Geoticket | da un paese dell’Appenino al mercato Usa Come avere successo in rete partendo da una buona idea

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Da un’nata da un giovane talento in un piccolodella montagna parmense, ad investitori internazionali: con gli strumenti del web è possibile far nascere una grande impresa, anchedall’Appennino. Dai funghi allo sportè una piattaforma di ticketing che aggrega tutti i servizi degli sport e delle attività outdoor di montagna attraverso uno strumento digitale semplice da usare ed accessibile a tutti. L’hata un giovane parmense, Francesco Biacchi, fondatore e Ceo dell’azienda. Nata nel 2017 a Borgotaro, piccolodell’Appennino parmense, con l’obiettivo di rendere digitali i “ticket” per la raccolta dei funghi (Borgotaro è famosa per il fungo porcino Igp) la startup fondata da Biacchi si è presto resa conto che l’poteva ...