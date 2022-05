Gas russo: l’Eni apre il doppio conto, uno in euro l’altro in rubli (Di mercoledì 18 maggio 2022) l’Eni sceglie la linea della prudenza e per tutelarsi annuncia l’apertura di un doppio conto, uno in euro e l’altro in rubli, per pagare le forniture di gas russo. Il vuoto normativo lasciato all’Unione europea non ha lasciato alla società italiana altra scelta. La scelta prudente dell’Eni arriva a pochi giorni di distanza dalle nuove scadenze sui pagamenti del gas a Mosca. “La procedura per l’apertura dei conti presso Gazprom Bank è stata avviata senza accettazione di modifiche unilaterali dei contratti in essere”, ha reso noto Eni spiegando che “l’apertura dei conti avviene su base temporanea e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di pagare a fronte del ... Leggi su zon (Di mercoledì 18 maggio 2022)sceglie la linea della prudenza e per tutelarsi annuncia l’apertura di un, uno inin, per pagare le forniture di gas. Il vuoto normativo lasciato all’Unionepea non ha lasciato alla società italiana altra scelta. La scelta prudente delarriva a pochi giorni di distanza dalle nuove scadenze sui pagamenti del gas a Mosca. “La procedura per l’apertura dei conti presso Gazprom Bank è stata avviata senza accettazione di modifiche unilaterali dei contratti in essere”, ha reso noto Eni spiegando che “l’apertura dei conti avviene su base temporanea e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di pagare a fronte del ...

CottarelliCPI : Putin dice che l'Occidente sta effettuando 'un suicidio energetico'. A me sembra che il suicidio l'abbiamo commesso… - AngeloCiocca : In Ue ???? ora c'è la strada per pagare il #gas russo senza violare le #sanzioni. Come? Ovvio! Con l’apertura di un c… - fattoquotidiano : La guerra energetica alla Russia pare già sopita. Bruxelles ha fatto sapere che si potrà continuare a pagare il gas… - 1fiorexme : RT @RubinoMauro: L'#Eni decide di aprire doppio conto per il pagamento del gas russo in euro e rubli; prima facciamo le sanzioni e poi stud… - rcolosimo : @GiovaQuez Se una cosa “giusta” provoca molti effetti negativi, va evitata. È giusto non acquistare più gas russo.… -