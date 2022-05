Filtri antiparticolato - Bruxelles pronta a intervenire contro abusi e violazioni

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La rimozione deiè una pratica abbastanza diffusa a cui Quattroruote ha già dedicato un'apposita inchiesta per metterne in evidenza le diverse implicazioni, dalla violazione del Codice della strada alle conseguenze penali fino ai possibili problemi tecnici. Ora, sulla questione èanche una commissione del Parlamento europeo, investita del problema da una petizione arrivata dalla Polonia. Fenomeno su larga scala. I firmatari si sono rivolti aper chiedere di migliorare le normative comunitarie in materia di ispezioni e collaudi visto quanto avviene a Varsavia e dintorni, dove il fenomeno degli automobilisti che rimuovono o modificano il funzionamento deiè ormai "su vasta scala" e non è oggetto né di indagini, né di ...