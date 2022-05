Elezioni amministrative | molto di più di una competizione sui territori

(Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Il 12 giugno si apriranno le urne per le, ma si apriranno anche le danze di fine legislatura che porteranno allepolitiche della prossima primavera. Otto milioni di italiani saranno chiamati a eleggere il sindaco di 982 comuni, ma in realtà tutto l'elettorato potrà votare anche per i cinque referendum sulla giustizia promossi dai radicali e sostenuti dalla Lega. Il 26 giugno ci saranno poi i ballottaggi per le. Un super-test per tastare il polso alla partecipazione al voto degli italiani, agli schieramenti politici, ai singoli partiti e ai loro leader a pochi mesi dalla fine di una legislatura complicata che arriva a scadenza naturale nella primavera prossima, salvo sorprese in autunno che alcuni osservatori già ipotizzano. L'impatto della pandemia ha lasciato il ...

