Covid Italia e contributi discoteche, Agenzia Entrate: dal 6 giugno al via domande (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid Italia, pronte le istruzioni per accedere ai nuovi contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. Un provvedimento, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, disciplina le modalità e fissa i termini di presentazione – dal 6 al 20 giugno 2022 – delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia. Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) –, pronte le istruzioni per accedere ai nuovia fondo perduto per i titolari die sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. Un provvedimento, firmato oggi dal direttore dell’, Ernesto Maria Ruffini, disciplina le modalità e fissa i termini di presentazione – dal 6 al 202022 – delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività die sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia. Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività ...

