Covid in Campania: cala il tasso dei contagi, aumentano i decessi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.253, in Campania, i neo positivi al Covid su 22.946 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione Campania cala al 14,17% il tasso di contagio che ieri era pari al 17,28%. Aumenta il numero dei decessi, 10 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali lieve aumento dei ricoveri nelle terapie intensive con 37 posti letto occupati (+ 2 rispetto a ieri); mentre calano a 531 (-31 rispetto a ieri) i posti letto occupati in degenza. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.253 di cui: Positivi all'antigenico: 2.907 Positivi al molecolare: 346Test: 22.946 di cui: Antigenici: 16.656 Molecolari: 6.290 Deceduti:

