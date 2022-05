Carbonio-14 e CO2 | Tutte le datazioni archeologiche potrebbero essere sbagliate (Di mercoledì 18 maggio 2022) A quanto pare la CO2 nell’atmosfera falsa inesorabilmente le datazioni ottenute col metodo del Carbonio-14. Per l’archeologia e la storia il problema è rilevante. Significa che non è possibile ottenere misurazioni precise dell’età dei reperti. E più andremo avanti e peggio sarà. Secondo alcuni studiosi la datazione col metodo del Carbonio-14 potrebbe essere influenzata e falsata dall’aumento di CO2 nell’atmosfera. Ma è davvero possibile? Prima di addentrarci nel problema, ripetiamo qual è l’argomento trattato. Un reperto di Pompei. Possiamo datarlo con il C-14. Ma con quanta precisione? (Pixabay) – www.curiosauro.itPerché usiamo il Carbonio-14 per datare i reperti archeologici? Il C-14 è un isotopo (cioè un atomo) radioattivo del Carbonio. Il nucleo di quest’isotopo è composto da sei ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 18 maggio 2022) A quanto pare la CO2 nell’atmosfera falsa inesorabilmente leottenute col metodo del-14. Per l’archeologia e la storia il problema è rilevante. Significa che non è possibile ottenere misurazioni precise dell’età dei reperti. E più andremo avanti e peggio sarà. Secondo alcuni studiosi la datazione col metodo del-14 potrebbeinfluenzata e falsata dall’aumento di CO2 nell’atmosfera. Ma è davvero possibile? Prima di addentrarci nel problema, ripetiamo qual è l’argomento trattato. Un reperto di Pompei. Possiamo datarlo con il C-14. Ma con quanta precisione? (Pixabay) – www.curiosauro.itPerché usiamo il-14 per datare i reperti archeologici? Il C-14 è un isotopo (cioè un atomo) radioattivo del. Il nucleo di quest’isotopo è composto da sei ...

