Can Yaman cambia casa | “La gente ha superato ogni limite”

Tramite Instagram Can Yaman ha postato un amaro sfogo: l'attore si vede costretto a cambiare casa per l'invadenza di alcune fan. Da quando, nell'estate del 2020, è sbarcata su Canale 5 la soap opera turca DayDreamer – Le ali del sogno, il pubblico italiano è stato folgorato da Can Yaman, attore protagonista della storia. Considerato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

enza05121343 : Buongiorno e buon giorno a te Can Yaman e Özge Gürel e a tutti gli amici ?????????????? - irenes_y : RT @chiecosa: #CanYaman, ci dispiace per tutto questo e forse è giunto il momento di farsi un esame di coscienza - irenes_y : RT @Tuttogossipnews: #CanYaman sbotta sui social: “Un continuo stalkeraggio, non ce la faccio più!” - Sissi49752788 : @Giorgheil @theweirdSofi Risparmiacil'esegesi dei discorsi di Can Yaman???????? - IncontriClub : Can Yaman cambia casa e sbotta sui social: “Non ce la faccio più” -