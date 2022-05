Calciomercato, ok dalla Federcalcio: 1 luglio-1 settembre la sessione estiva (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Consiglio della Federcalcio ha votato all’unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1 luglio a giovedì 1 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Consiglio dellaha votato all’unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1a giovedì 12022 per lae da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per lainvernale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

