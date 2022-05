Beautiful: l’incidente travolge la serie | Lei non ci sarà più (Di mercoledì 18 maggio 2022) Beautiful, incredibile. E’ accaduto veramente e la serie televisiva potrebbe finire travolta da questo evento. Lei non ci sarà, come l’avranno presa i produttori? Da quando in televisione sono sbarcate le soap opera, programmi a puntate che seguono le vicende sentimentali di alcuni protagonisti fissi, Beautiful rappresenta certamente una delle serie televisive più amate e seguite in assoluto. Beautiful (Web source) Programma statunitense, va in onda dal 1987; Questa conosciutissima soap opera, viene trasmessa in cento paesi ed è la più seguita al mondo con ben 35 milioni di telespettatori ogni giorno. E’ molto amata anche in Italia, stato nella quale è trasmessa dal 1990. Tra le protagoniste di questa serie, c’è sicuramente Katherine Kelly Lang. Katherine Kelly ... Leggi su newstv (Di mercoledì 18 maggio 2022), incredibile. E’ accaduto veramente e latelevisiva potrebbe finire travolta da questo evento. Lei non ci, come l’avranno presa i produttori? Da quando in televisione sono sbarcate le soap opera, programmi a puntate che seguono le vicende sentimentali di alcuni protagonisti fissi,rappresenta certamente una delletelevisive più amate e seguite in assoluto.(Web source) Programma statunitense, va in onda dal 1987; Questa conosciutissima soap opera, viene trasmessa in cento paesi ed è la più seguita al mondo con ben 35 milioni di telespettatori ogni giorno. E’ molto amata anche in Italia, stato nella quale è trasmessa dal 1990. Tra le protagoniste di questa, c’è sicuramente Katherine Kelly Lang. Katherine Kelly ...

Advertising

mariobianchi18 : Il #17maggio 1985, in una puntata della soap opera #Dallas muore in un incidente Bobby Ewing, il fratello minore di… - KarloLanna : RT @ilgiornale: Un grosso spavento per Katherine Kelly Lang. A causa di un incidente a cavallo, l'attrice di Beautiful è stata costretta a… - ilgiornale : Un grosso spavento per Katherine Kelly Lang. A causa di un incidente a cavallo, l'attrice di Beautiful è stata cost… - infoitcultura : Brooke Logan, brutto incidente per l’attrice di Beautiful: ”Operata nella notte', fan sconvolti. Ecco - infoitcultura : Beautiful, spaventoso incidente per l’attrice di Brooke: le sue condizioni -