Banca dei semi di Kharkiv distrutta dalle bombe russe: bruciate 160mila varietà di piante e colture uniche al mondo (Di mercoledì 18 maggio 2022) I bombardamenti russi su Kharkiv hanno distrutto una delle più grandi banche genetiche del mondo. Lo ha annunciato Sergey Avramenko, il principale ricercatore dell'Accademia... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 18 maggio 2022) I bombardamenti russi suhanno distrutto una delle più grandi banche genetiche del. Lo ha annunciato Sergey Avramenko, il principale ricercatore dell'Accademia...

