Atletica | Jacobs torna a correre e vincere i 100 metri | «Ma ho fatto fatica | speravo in un tempo migliore»

Marcell Jacobs torna in pista nei 100 metri piani dopo le Olimpiadi di Tokyo. Il campione azzurro, oggi 18 maggio, ha vinto a Savona la finale dei 100 m con il tempo di 10?04. Migliore, invece, il tempo in batteria con un 9?99. «Ho fatto fatica, pensavo di correre meglio rispetto alla batteria e invece mi manca un po' di brillantezza e non avanzavo come al solito. Mi manca ancora un po' di lavoro. Ma è soltanto la prima gara dell'anno sui 100, abbiamo tempo per arrivare ai Mondiali, l'obiettivo principale della nostra stagione», ha dichiarato. E infine: «Il virus di Nairobi non ci voleva proprio – ha aggiunto – oggi ero convinto di poter correre meglio. Adesso mi aspetta la bellissima gara di Eugene ...

