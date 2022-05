Arechi, la curva nord aperta ai tifosi granata per circa mille posti (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Erika Noschese Dovrebbe essere ufficializzata questa mattina ma, ormai, sembra fatta. In occasione dell’ultima partita casalinga la curva nord sarà aperta ai tifosi della Salernitana. Sembra aver sortito l’effetto sperato la pressione dell’amministrazione comunale che in più occasioni ha chiesto al prefetto e al questore di procedere all’apertura parziale della nord. Domenica, i granata affronteranno l’Udinese, la vittoria della squadra di casa è il lasciapassare per la permanenza in serie A. Proprio in quest’occasione, particolarmente sentita dai tifosi, il presidente della commissione Trasparenza, Antonio Cammarota ha più volte chiesto l’apertura della curva nord. E proprio nei giorni scorsi il sindaco Napoli ha confermato di aver ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Erika Noschese Dovrebbe essere ufficializzata questa mattina ma, ormai, sembra fatta. In occasione dell’ultima partita casalinga lasaràaidella Salernitana. Sembra aver sortito l’effetto sperato la pressione dell’amministrazione comunale che in più occasioni ha chiesto al prefetto e al questore di procedere all’apertura parziale della. Domenica, iaffronteranno l’Udinese, la vittoria della squadra di casa è il lasciapassare per la permanenza in serie A. Proprio in quest’occasione, particolarmente sentita dai, il presidente della commissione Trasparenza, Antonio Cammarota ha più volte chiesto l’apertura della. E proprio nei giorni scorsi il sindaco Napoli ha confermato di aver ...

