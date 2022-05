William Regal | “Ho messo il mio posto in gioco per Sasha Banks | e farei la stessa cosa per Cesaro”

(Di martedì 17 maggio 2022)è stato ospite di “The Sessions with Renee Paquette” di questa settimana, dove ha parlato del suo matrimonio, del suo ruolo da talent scout per conto della WWE alla UPW nel 2000, e soprattutto di, passando prima per: “Ci sono state solo quattro persone per le quali sono andato da Mr. McMahon o Triple H e hoinla mia reputazione. Una volta l’ho fatto per. L’ho fatto perché la conoscevo. E la primache ho fatto, nella mia posizione, è stata assumere questa donna. Ho detto: ‘Se non funziona, puoi licenziarmi”. Ma non è una di loro, quella era unaa parte. Ho giocato le mie carte solo per persone per le quali ho detto: ‘Senti, ...

La Compagnia di Tony Khan continua quindi a mettere a segno grandi colpi di mercato: ricordiamo di come abbia messo sotto contratto anche, ex General Manager di NXT e colonna portante ... William Regal: "Felice di aver lavorato con Danhausen, ha capito come funziona" William Regal è stato ospite di "The Sessions with Renee Paquette" di questa settimana, dove ha parlato del suo matrimonio, del suo ruolo da talent scout per conto della WWE alla UPW nel 2000, e sopra ...In un'intervista con Chris Mueller di B/R, William Regal ha spiegato perché non ha nessun problema con il lavorare insieme a wrestler comedy come Danhausen. Regal ha lavorato con molti wrestler di que ...