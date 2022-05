Verona: in arrivo Piccoli dall’Atalanta per rinforzare l’attacco (Di martedì 17 maggio 2022) Affare in dirittura di arrivo tra Hellas Verona e Atalanta per il passaggio di Piccolo in gialloblu, dopo il prestito al Genoa Roberto Piccoli di nuovo con le valigie in mano: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante dell’Atalanta andrà al Verona in estate. Si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro. Ennesimo affare sull’asse Bergamo-Verona, che stanno anche discutendo il possibile approdo di Tony D’Amico, attuale d.s. dell’Hellas, nell’area mercato della Dea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Affare in dirittura ditra Hellase Atalanta per il passaggio di Piccolo in gialloblu, dopo il prestito al Genoa Robertodi nuovo con le valigie in mano: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante dell’Atalanta andrà alin estate. Si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro. Ennesimo affare sull’asse Bergamo-, che stanno anche discutendo il possibile approdo di Tony D’Amico, attuale d.s. dell’Hellas, nell’area mercato della Dea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

