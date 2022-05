Ucraina, altro che Nato: la strada per una iniziativa tutta europea è libera (Di martedì 17 maggio 2022) di Michele Marchesiello Un buon atteggiamento nei confronti della vita, quello che oggi è banalizzato dal termine così abusato di ‘resilienza’, consiste nel cercare di trasformare un ostacolo o una difficoltà in impreviste opportunità. (…) Accade ora con la questione della Nato, espressione militare per alcuni di un ‘regno del male’, per altri rimedio finale e definitivo contro le più oscure minacce provenienti da un opposto ‘regno del male’. (…) Il meccanismo Nato sì/Nato no può essere spezzato in vari modi. Certo non invocandone a gran voce lo scioglimento, come alcuni si avventurano a fare, nella fantasiosa prospettiva di interventi dei caschi blu Onu come forza ‘di pace’. Le guerre jugoslave, Srebrenica, il Ruanda insegnano. Ma esistono alternative che varrebbe la pena esplorare. (…) Più praticabile – nella logica del possibile – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) di Michele Marchesiello Un buon atteggiamento nei confronti della vita, quello che oggi è banalizzato dal termine così abusato di ‘resilienza’, consiste nel cercare di trasformare un ostacolo o una difficoltà in impreviste opportunità. (…) Accade ora con la questione della, espressione militare per alcuni di un ‘regno del male’, per altri rimedio finale e definitivo contro le più oscure minacce provenienti da un opposto ‘regno del male’. (…) Il meccanismosì/no può essere spezzato in vari modi. Certo non invocandone a gran voce lo scioglimento, come alcuni si avventurano a fare, nella fantasiosa prospettiva di interventi dei caschi blu Onu come forza ‘di pace’. Le guerre jugoslave, Srebrenica, il Ruanda insegnano. Ma esistono alternative che varrebbe la pena esplorare. (…) Più praticabile – nella logica del possibile – ...

