Traffico di armi e droga, rapine, estorsioni e riciclaggio: trenta arrestati in Lombardia (Di martedì 17 maggio 2022) trenta persone sono state fermate dai carabinieri in varie province della Lombardia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza, con accuse – a vario titolo – di Traffico e illecita detenzione di armi da guerra e comuni, detenzione e Traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio. L’indagine, condotta dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), ha ricostruito l’esistenza di un vasto gruppo criminale italiano che ha costituito una rete di spaccio di droga e di Traffico di armi, destinate a residenti in provincia di Milano e nel resto della Lombardia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022)persone sono state fermate dai carabinieri in varie province dellain esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza, con accuse – a vario titolo – die illecita detenzione dida guerra e comuni, detenzione edi stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e. L’indagine, condotta dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), ha ricostruito l’esistenza di un vasto gruppo criminale italiano che ha costituito una rete di spaccio die didi, destinate a residenti in provincia di Milano e nel resto della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

