Sta arrivando l’Apocalisse? I segni sulla Luna sembrano evidenti secondo i teologi

(Di martedì 17 maggio 2022) Un corpo a cui siamo fatalmente abituati e che, in genere, diamo quasi per scontato potrebbe annunciarci l’arrivo del. Lasta cambiando e si sta riempendo di crepe.gli esperti, si sta addirittura rimpicciolendo. Siamo al cospetto di un fenomeno che gli scienziati e anche i… Davvero staun rapporto della NASA, lasi starebbe ridimensionando. Si noterebbero estese crepesua superficie. Il nostro satellite è ormai vecchio. E per gli astrofisici tutte le nuove increspature provano che lasta cominciando a raggrinzirsi, cioè a rimpicciolirsi. Cosa sta succedendo alla? Sta...

Advertising

RaiRadio2 : .@mahmood e #Blanco? Ci sono! ?? E la Finale! Sta arrivando! ???? Forza ragazzi!!! ???? Stasera il Grand Finale dell'… - osimhenismo_ : @Paolo_Bargiggia @DiMarzio sta arrivando - ProntoPCBaveno : @goldbergvariaz @marilovesgr33n Occhio che sta arrivando una 2CV - _ElPrincipe22 : RT @Swaffle_7: @jason05_ @davidsiracusano @LiveBianconera Sta arrivando... - cenciokcab : STA ARRIVANDO -

Vita

Wall Streettentando con tutte le sue forze di reagire alle pressioni dei venditori, ma per gli esperti di ... Dai livelli attuali l'indice S&P 500 potrebbe scendere di un altro 15%a quota ...Il punto focale della locandinanel fatto che la città di Reggio Calabria non riesce a sfruttare soprattutto la bellezza del Lungomare: dal Lido Comunalefino a punta Calamizzi , quanti ... Coop, sugli scaffali sta arrivando una rivoluzione Il nuovo smartphone medio di Oppo con il nuovo processore medio di Qualcomm: è Oppo Reno8 con Snapdragon 7 Gen 1 e sta arrivando In via ufficiale, finalmente Oppo ha fatto sapere quando presenterà la ...Tarquinia accende i motori per la bella stagione. Con “L’estate sta arrivando”, la campagna promozionale turistica voluta da S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) Tarquinia e WeTarquinia. Un ricco prog ...