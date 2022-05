Regno Unito, visti speciali per chi si è laureato in università di prestigio: gli atenei italiani non ci sono (Di martedì 17 maggio 2022) La Gran Bretagna apre ai laureati che hanno studiato negli atenei più prestigiosi del mondo: potranno ottenere visto e permesso di lavoro in tempi molti rapidi nonostante Brexit. Nessuna università italiana compare però sulla lista: i giovani laureati in Italia sono perciò esclusi. Si tratta della cosiddetta ‘High potential individual visa route‘, che scatterà il 30 maggio. È un nuovo schema studiato per attrarre i giovani più qualificati a trasferirsi e lavorare in Gran Bretagna: chi negli ultimi cinque anni si è laureato in una delle università nella lista pubblicata dal governo britannico sarà esentato dalle lunghe procedure previste per ottenere il visto. Non dovrà quindi avere già in tasca un’offerta di lavoro e non dovrà trovare un garante che sponsorizzi il suo trasferimento, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) La Gran Bretagna apre ai laureati che hanno studiato neglipiùsi del mondo: potranno ottenere visto e permesso di lavoro in tempi molti rapidi nonostante Brexit. Nessunaitaliana compare però sulla lista: i giovani laureati in Italiaperciò esclusi. Si tratta della cosiddetta ‘High potential individual visa route‘, che scatterà il 30 maggio. È un nuovo schema studiato per attrarre i giovani più qualificati a trasferirsi e lavorare in Gran Bretagna: chi negli ultimi cinque anni si èin una dellenella lista pubblicata dal governo britannico sarà esentato dalle lunghe procedure previste per ottenere il visto. Non dovrà quindi avere già in tasca un’offerta di lavoro e non dovrà trovare un garante che sponsorizzi il suo trasferimento, ma ...

