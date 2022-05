Pogba Juve, parti sempre più vicino: ecco cosa manca per la chiusura (Di martedì 17 maggio 2022) Pogba Juve, parti sempre più vicine: cosa manca per la chiusura del grande colpo a zero dei bianconeri Ieri l’incontro tra agenti e società per capire la fattibilità dell’affare che potrebbe riportare Pogba alla Juve. Una chiacchierata positiva e che avrebbe portato avanti in modo accelerato la trattativa per ingaggiare il francese. La Juve avrebbe messo sul piatto 7.5/8 milioni di ingaggio a stagione sfruttando anche il discorso del Decreto Crescita. Nonostante Arrivabene stia provando a spostare le attenzioni facendo pre tattiva, la chiusura è davvero vicina e si attende soltanto il sì del centrocampista. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022)più vicine:per ladel grande colpo a zero dei bianconeri Ieri l’incontro tra agenti e società per capire la fattibilità dell’affare che potrebbe riportarealla. Una chiacchierata positiva e che avrebbe portato avanti in modo accelerato la trattativa per ingaggiare il francese. Laavrebbe messo sul piatto 7.5/8 milioni di ingaggio a stagione sfruttando anche il discorso del Decreto Crescita. Nonostante Arrivabene stia provando a spostare le attenzioni facendo pre tattiva, laè davvero vicina e si attende soltanto il sì del centrocampista. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : La Juve fa sul serio per Pogba: pronta l'offerta, domani l'incontro con l'entourage ?????? [?? @romeoagresti] - _Morik92_ : Il contatto tra la #Juve e l'entourage di #Pogba, in programma domani, dovrebbe avvenire tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio. - AlfredoPedulla : #Pogba-#Juve: summit proficuo (normale la frenata dialettica di #Arrivabene) e fiducia di poter andare fino in fond… - Davide_m9 : @giastevenz #Kean: la #Juve lo ha riscattato per circa 38 milioni e lavora per uno scambio con il #Psg con #Paredes… - CalcioNews24 : #Pogba e la #Juve sempre più vicini ?? -