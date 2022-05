Perugia, bambino di circa un anno grave in ospedale: ipotesi maltrattamenti (Di martedì 17 maggio 2022) Un bambino di circa un anno è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia dopo essere giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia. Sul piccolo sono state riscontrate anche alcune lesioni di natura non ancora chiara. È stata avviata un'indagine per chiarire quanto successo: il sospetto è che il bambino possa essere stato vittima di maltrattamenti. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro, al momento non escludono comunque alcuna ipotesi. Leggi su tg24.sky (Di martedì 17 maggio 2022) Undiunè stato ricoverato in gravi condizioni all'didopo essere giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia. Sul piccolo sono state riscontrate anche alcune lesioni di natura non ancora chiara. È stata avviata un'indagine per chiarire quanto successo: il sospetto è che ilpossa essere stato vittima di. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro, al momento non escludono comunque alcuna

